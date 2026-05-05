В Александровском округе мужчину застрелили из-за конфликта в мессенджере

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 28 апреля текущего года в гостях у жителя села Андреевское и его гражданской жены находилась местная жительница, которой стали поступать предложения о встрече от жителя соседнего села Ирково.

Гостья через мессенджер ответила мужчине, что не собирается с ним встречаться, а хозяин дома в переписке попросил его большей женщине не писать. В связи с последним обстоятельствам между мужчинами случилась ссора, и для выяснения отношений хозяин дома из села Андреевское со всеми присутствующими, а также еще несколькими людьми, поехали в Ирково.

Там их оппонент вышел из дома и не менее двух раз выстрелил в грудь обидчика из пистолета, отчего тот скончался на месте, а житель Ирково ушел домой. Вскоре его задержали сотрудники Росгвардии.

Сейчас местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, на время следствия его отправили за решетку. Следователи устанавливают происхождение его пистолета, разрешение на который у мужчины отсутствует. Дома у него обнаружили и изъяли приспособления для изготовления боеприпасов.

Расследование уголовного дела продолжается.