6 мая во Владимире из-за репетиции парада Победы перекроют движение транспорта

6 мая с 19 до 22 часов во Владимире перекроют движение из-за репетиции парада Победы.

Движение транспорта ограничат по проспекту Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Автобусы и троллейбусы поедут в объезд по трассе М-7 «Волга», улицам Белякова, Мира, Горького, Разина.

Также в это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

Троллейбус № 1 поедет по маршруту: Рябинка - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Большая Нижегородская - ул. Добросельская - театр «Разгуляй».

Троллейбус № 5 - Левитановский сквер - проспект Ленина - ул. Студеная Гора - ул. Дворянская - ул. Большая Московская - ул. Большая Нижегородская - Вокзал.

Троллейбус № 7 - Рябинка - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ВЭМЗ.

Троллейбус №8 временно ходить не будет.

Автобусные маршруты, следующие через площадь Победы, проследуют в объезд через улицы Разина, Диктора Левитана, Ново-Ямскую, Ново-Ямской переулок.