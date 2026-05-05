На прошлой неделе 66 жителей Владимирской области пострадали от клещей

За прошлую неделю в больницы региона из-за присасывания клещей обратилось 66 жителей Владимирской области, в том числе 22 ребенка. За месяц количество пострадавших составило 135 человек, из которых 42 ребенка.

Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области исследовал клещей, снятых с людей. 4 из них оказались заражены боррелиозом.

Напомним, что лабораторное исследование проводится по адресу: Владимир, ул. Токарева, д.5, кабинет 11. Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.