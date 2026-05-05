Власти Владимирской области опровергли урезание льгот семьям участников СВО

. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На сайте правовой информации России опубликован указ губернатора Владимирской области Александра Авдеева от 30 апреля 2026 года №72, вносящий изменения в указ главы региона №158, принятый 13 октября 2022 года. Речь идет о мерах поддержки участников СВО и членов их семей.

В частности, в подпункте 19 говорится о компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также платы за капремонт. Однако в новой редакции из числа получателей исключены члены семей участников СВО, в то время как ранее они были.

Кроме того, в подпункте 26 говорится о том, что предметы первой необходимости на пунктах проката в первоочередном порядке будут предоставлять детям не с 0 до 3 лет, а отныне с 0 до 2 лет.

В связи с этим в СМИ прошла информация о том, что льготы семьям участников СВО были урезаны.

В Правительстве Владимирской области со ссылкой на министра социальной защиты населения региона Елену Беряцкене опровергли первую часть данного утверждения, заявив, что в реальности документе лишь поправили формулировки. Фактически же всю сумму компенсации получают непосредственно участники СВО, включая деньги, предусмотренные на членов их семей. Иными словами, размер льготы не изменился.

Что до второй части изменений, то тут власти лишь констатировали, что в соответствии с федеральным и региональным законодательством предметы первой необходимости выдают действительно детям от 0 до 2 лет, а не от 0 до 3 лет.