В Собинском округе «Жигули» на скорости врезались в бензоколонку на АЗС

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 30 апреля около 19.35 на АЗС, расположенной в селе Ворша возле от трассы М-7 «Волга».

По предварительным данным, 22-летний водитель «Жигулей» седьмой модели, ехавший в сторону Москвы по разгонной полосе, не справился с управлением, в результате чего автомобиль сперва налетел на бордюр, а после этого вылетел в сторону заправки и ударился в топливораздаточную колонку. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором изображался момент ДТП: «Жигули» на большой скорости не вписались в поворот на АЗС, и после удара о бордюрный камень машина отскочила и ударилась передней частью в бензоколонку, в результате чего оказалась полностью разбита.

По данным ГАИ, в ДТП пострадал 17-летний пассажир, которого врачи «скорой помощи» увезли в больницу. Что касается водителя, то он травм не получил. По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка.