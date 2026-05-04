За неделю с жителей Владимирской области сняли 4 клещей, зараженных боррелиозом

Во Владимирской области продолжаются атаки клещей, тем более что установилась теплая погода, и люди устремились за город.

За неделю в больницы из-за присасывания клещей обратились 66 человек, среди которых 22 ребенка. А всего, с момента первого укуса, пострадало уже 135 человек, в том числе 42 ребенка, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области каждую неделю исследуют клещей снятых с людей. На этот раз было обнаружено 4 клеща, зараженных боррелиозом. А значит пострадавшие от этих клещей должны обратиться в больницу, чтобы пройти лечение.