В Суздале осужден водитель, по вине которого погибла врач из Кинешмы

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Суздальский районный суд вынес обвинительный приговор 71-летнему жителю Рязанской области, обвинявшемуся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что днем 2 января 2025 года рязанец на своем «Митсубиси Паджеро» возвращался домой из Костромы, где он гостил у друзей.

Когда он проезжал по участку федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» между Иваново и Владимиром на территории Суздальского района, он не учел метеоусловия и интенсивность движения, а также не учел требования дорожной разметки, обозначавшей край проезжей части. В итоге водитель выехал на обочину и потерял управление, после чего «Митсубиси» занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «Тойота Исис», в которой ехали муж, жена и их 9-летняя дочь. Семья возвращалась домой в Ивановскую область из Судогодского района, где они встречали Новый год у родных супруги.

К сожалению, в результате ДТП 40-летняя мать семейства от полученных травм скончалась на месте происшествия. Как выяснилось, погибшая работала заведующей акушерским отделением Кинешемской ЦРБ.

Суд признал рязанца виновным и приговорил к 2 годам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. Также судом удовлетворены иски мужа, дочери и брата погибшей о взыскании причиненного вреда на 2,5 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.