В Муроме должник на «Мерседесе» наехал на судебного пристава

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Муроме расследуется уголовное дело по статье «угроза причинения вреда здоровью в связи с исполнением судебного акта, совершенная с применением не опасного насилия».

Следствие установило, что 39-летний житель Мурома в рамках процесса о разделе имущества должен был передать судебным приставам свой автомобиль марки «Мерседес Е200», на который был наложен арест.

Однако от передачи транспорта мужчина уклонялся, и 17 марта приставы обнаружили водителя и его «Мерседес» на улице Южной. Так как расставаться с автомобилем должник не хотел и намеревался уехать, младший судебный пристав встал перед ним и преградил путь, однако водитель тронулся, наехав капотом на сотрудника ФССП и причинив ему ушиб колена. После этого муромлянину все же удалось скрыться.

Расследование уголовного дела продолжается.