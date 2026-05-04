В апреле во Владимире родилось 229 детей

В апреле во Владимире на свет появилось 229 малышей. Среди них 115 мальчиков и 111 девочек. В трех семьях родились двойняшки, сообщает ЗАГС областного центра.

Самыми популярными мужскими именами в апреле стали: Арсений, Дмитрий, Иван и Марк. Были и редкие именами, которыми называли не так много малышей. Среди них Борис, Герман, Леонид и Степан.

Если говорить о женских именах, то пальму первенства удерживают Василисы, Есении и Софии. Среди редких имен: Аврора, Ангелина, Зарина, Николь.