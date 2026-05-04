Во Владимире пройдет эстафета в честь Дня Победы

Администрация города Владимира сообщает, что 7 мая на стадионе «Лыбедь» состоится традиционная эстафета, посвященная Дню Победы. Это одно из самых массовых и значимых спортивных событий нашего города.

В этом году старты разбиты на несколько частей, разделенных по времени. Так, в 10.00 побегут самые маленькие участники соревнований. Воспитанники детских садов откроют праздник смешанной эстафетой. С 13.00 стартует школьный этап. На беговые дорожки выйдут учащиеся общеобразовательных школ. С 15.30 побегут студенты и муниципалитеты. В это же время состоятся забеги среди колледжей (УСПО), вузов и команд муниципальных образований области. Наконец, в 17.00 пройдет смешанная эстафета любительских команд, сотрудников предприятий и организаций города.

Традиционная эстафета ко Дню Победы проходит во Владимире уже не одно десятилетие. В прошлые годы ее проводили на Лыбедской магистрали (опять же в районе стадиона «Лыбедь»), из-за чего там перекрывали движение. Причем в некоторые года программа праздника включала в себя не только беговую эстафету, но и соревнования лыжероллеров, велосипедистов, заезды на роликовых коньках и беговелах, а также костюмированные забеги.