За три месяца во Владимирской области ввели 343 тысячи квадратных метров жилья

В этом году во Владимирской области в рамках федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется ввести не меньше 900 тысяч квадратов нового жилья.

В первом квартале было введено 343 тысячи квадратных метров, что на 120,5 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает региональное Министерство архитектуры и строительства.

С начала года введены 17 многоквартирных домов площадью 116,9 тысяч квадратных метров. Кроме того, жители региона за счёт собственных и заёмных средств построили 226,1 тысячу квадратных метров жилья. Доля этих домов в общем объёме составила 66 процентов.