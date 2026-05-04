Москвича обвиняют в том, что он сделал инвалидом жителя Юрьев-Польского района

Фото из телеграм-канала прокуратуры Владимирской области.

В Юрьев-Польском районе прокуратура передала в суд дело по ДТП, в котором водитель из Москвы сбил пешехода на сельской дороге. Москвича обвиняют по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку).

По версии следствия, вечером 3 ноября прошлого года обвиняемый ехал на «Lada Largus» со стороны села Федоровское в сторону села Красное Заречье Юрьев-Польского района. Было уже почти темно, и мужчина в силу невнимательности поздно увидел пешехода, который шёл по краю проезжей части. Машина сбила мужчину. Последний от удара получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Уже позднее ему установили первую группа инвалидности.

К чести водителя, он не скрылся с места ДТП, остановился и вызвал скорую. Свою вину в совершении преступления он признал полностью. Ему может грозить до двух лет. При этом прокуратура требует взыскать с обвиняемого компенсацию морального вреда и расходов, потраченных на лечение на общую сумму более 2 млн рублей.