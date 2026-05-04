Во Владимире отопительный период завершится 5 мая

Как сообщает администрация города Владимира, временно исполняющий полномочия главы города Владимира Сергей Волков распорядился завершить отопительный период 2025-2026 годов с 5 мая.

Таким образом, с этой даты батареи в многоквартирных домах города станут холодными. Стоит отметить, что в ближайшие дни владимирцев ждет по-настоящему летняя погода с температурой воздуха от +22 до +27 градусов по Цельсию в дневные часы и от +5 до +14 градусов в ночное время. По крайней мере, такая погода ожидается в течение ближайших трех дней.