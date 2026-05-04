В Киржачском округе АЗС незаконно получила восемь соток земли

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржачского округа провело проверку соблюдения земельного законодательства, в ходе которого вскрыло серьезное нарушение.

Установлено, что в январе 2025 года райадминистрация заключила с фирмой-владельцем участка земли, на котором расположена автозаправочная станция, соглашение «о перераспределении земли». Формальным поводом к тому послужило якобы исправление границ участка АЗС.

Прокуратура посчитала, что хотя выглядела сделка законно, но по факту имела место купля-продажа земли без проведения процедуры торгов, то есть имела место классическая схема обхода закона. В итоге за 124 тысячи рублей к АЗС был присоединен участок общей площадью 215 квадратных метров.

В суде представители фирмы пытались объяснить, что присоединенный участок слишком узкий, имеет сложную конфигурацию и попадает в санитарную зону, в связи с чем не может быть самостоятельным, однако суд эти доводы не убедили. Иск прокуратуры был полностью удовлетворен, и соглашение было признано ничтожным. Суд обязал фирму вернуть муниципалитету незаконно полученную землю.

Решение в законную силу не вступило.