Мэрия Владимира пока не определилась с датой отключения отопления

С 3 мая во Владимире установилась по-настоящему летняя погода. 4 мая столбик термометра будет показывать +22 градуса, а 5 мая - уже до +25 градусов. У владимирцев возникает закономерный вопрос: когда же отключат отопление?

Например, администрация Коврова сообщила о том, что если погода будет теплой, то батареи станут холодными с 6 мая. А вот в мэрии областного центра конкретных дат пока не называют. Говорят, что будут ориентироваться на среднесуточную температуру. Она должна держаться на уровне +8 градусов в течение пяти дней.

Так что можно предположить, что отопление отключат до Дня Победы или после майских праздников.