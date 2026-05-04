Во Владимирской области появился ветеринарный кабинет на колесах

фото со страницы приюта "Дорога добра" в ВК

По городам Владимирской области теперь ездит автомобиль, внутри которого расположен ветеринарный кабинет. За рулем - директор благотворительного фонда и приюта для бездомных животных "Дорога добра" Юлия Буйницкая.

Напомним, что благодаря выделенным средствам из Фонда президентских грантов, сотрудники приюта уже несколько лет занимаются бесплатной стерилизацией бездомных кошек и собак. Однако все время возникали проблемы с арендой кабинетов для проведения операций.

Поэтому в этом году решено было подать заявку на получение гранта для покупки микроавтобуса, переоборудованного под ветеринарный кабинет. И она была одобрена.

Автомобиль уже купили. Внутри есть все необходимое: ветеринарные столы, освещение, тумба, умывальник. Операции проводят ветеринары с большим опытом работы.

Зоозащитники уже провели первый выезд в Камешково. В планах посетить Ковров, Петушки, Судогду, Кольчугино. График бесплатной стерилизации публикуется в группе приюта.