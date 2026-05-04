Во Владимирской области установлены правила создания парковок возле автотрасс

На официальном сайте правовой информации России опубликован приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области №07-н от 28 апреля 2026 года «О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Владимирской области».

В документе говорится, что проектированием и обустройством таких парковок занимается «Владупрадор», при этом функционирование подобных площадок производится за счет средств дорожного фонда.

Данные парковки должны иметь стенды с полным наименованием, адресом и телефоном владельца, режимом работы, наличием ближайших парковок, а также размером платы, если стоянка платная.

Кроме того, на стоянках в полосе отвода автодорог выделяется не менее 10 процентов мест для инвалидов.

При этом с машин экстренных служб взимание платы за парковку, если она платная, не производится. Приказ вступил в силу со дня его официального опубликования.