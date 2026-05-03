НовостиСпорт3 мая 2026 14:06

Во Владимире подходит к концу турнир по рукопашному бою "Рубеж мужества"

В нем принимает участие 500 юношей и девушек от 10 до 18 лет
Алексей СУХОВ
Фото из социальных сетей администрации города Владимира.

Во Владимире проходят межрегиональные соревнования по рукопашному бою «Рубеж мужества», сообщает администрация города Владимира. В мэрии также уточнили, что 3 мая состоится церемония закрытия турнира.

Всего в соревнованиях принимают участие 500 юношей и девушек в возрасте от 10 до 18 лет. Соревнования проводятся уже в пятый раз, причем в третий - в межрегиональном формате. В этом году юные спортсмены приехали во Владимир из 13 российских регионов и братской Республики Беларусь.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие семьи бойцов, погибших на полях специальной военной операции, участники СВО, представители администрации города, правительства и Законодательного Собрания Владимирской области, общественных организаций.