Семьи участников СВО из Владимирской области посетили Храм Христа Спасителя

47 жителей Владимирской области - членов семей участников специальной военной операции - вернулись из поездки в Москву. Ее организовали Министерство соцзащиты региона и благотворительный фонд «Возрождение и Надежда» в рамках областной «Программы выходного дня».

Главной точкой маршрута стал Храм Христа Спасителя. Для гостей провели экскурсию по святыне, рассказали об истории и духовном значении храма. Но самым пронзительным моментом стал особый колокольный звон — главный колокол храма звучал в честь воинов СВО и их семей.

После экскурсии всех ждал тёплый обед в трапезной храма. За одним столом собрались матери, жёны, дети героев.