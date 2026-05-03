НовостиОбщество3 мая 2026 10:08

Жителям деревни Меленковского района сделали перерасчет за плохой вывоз мусора

Региональный оператор в январе забирал отходы нерегулярно из-за обильных снегопадов
Алексей СУХОВ
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

В Меленковском муниципальном округе прокурор добился перерасчета платы за ненадлежащее оказание услуг по выводу твердых коммунальных отходов. Проблема с плохим вывозом мусора коснулась жителей деревни Усад.

Собственно говоря, прокуратура о проблеме узнала после того, как к прокурору на личный прием приехали жители деревни и рассказали, что в январе 2026 года из-за обильных снегопадов регоператор, которым является компания ООО "Экотранс", доезжал до них нерегулярно. Вывоз мусора постоянно задерживался. Отходы скапливались. Местных жителей это серьезно раздражало.

Прокуратура района обратилась к руководителю регионального оператора с требованием устранить нарушения и произвести перерасчет за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги. После этого еще зимой контейнерные площадки были очищены от мусора. А теперь жителям деревни был произведен перерасчет.