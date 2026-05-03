Во Владимирской области услуги МФЦ будут осуществлять в почтовыхз отделениях

Правительство Владимирской области сообщает, что услуги МФЦ теперь начнут предоставлять не только в самих многофункциональных центрах, но и в почтовых отделениях. В региона два новых окна появятся в этом году на почте в Струнино и деревне Костино.

В городе Струнино, что относится к Александровскому муниципальному округу, новое окошко МФЦ появится в почтовом отделении в квартале Дубки, 14. А в деревне Костино Петушинского муниципального округа услуги будут предоставлять на почте, расположенной по адресу: улица Заречная, 7.

Появление двух новых окошек МФЦ на почте стало возможным из-за успеха данного проекта в прошлом году в Веризино. Год назад именно там впервые в России окно МФЦ появилось на почте. Проект признали успешным, и теперь начали внедрять его в других районах нашей области.