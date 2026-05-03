40 000 жителей Владимирской области проголосовали за благоустройство территорий

Правительство Владимирской области сообщает, что в регионе продолжается онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые должны привести в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Победителей голосования благоустроят в 2027 году. И на сегодняшний день свой голос отдали свыше 40 тысяч жителей Владимирской области.

В организации голосования уже в шестой раз участвуют волонтёры. Задействовано более 5,5 тысяч добровольцев нашего региона.

Голосование за объекты первоочередного благоустройства в городах и посёлках Владимирской области продлится до 12 июня – принять участие может любой житель старше 14 лет. Отдать свой голос можно на платформе обратной связи «Госуслуги», выбрав своё муниципальное образование.