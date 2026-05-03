Во Владимирской области ожидается потепление до +21 градуса

Кажется, во Владимирскую область, наконец-то, пришло лето. Синоптики владимирской метеослужбы сообщают, что со следующей недели в регионе установится по-настоящему теплая погода. А местами будет жарко.

В принципе, уже с понедельника воздух прогреется до +21 градуса. А со вторника, 5 мая столбик термометра днем будет подниматься до +26 градусов. при этом на протяжении всей рабочей недели будет солнечно и безветренно.

Впрочем, синоптики напоминают, что летняя погода продлится не очень долго. К 9 мая в регион вернутся дожди, которые принесут похолодание до +16 градусов.