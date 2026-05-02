В Ковровском историко-мемориальном музее расскажут о маршале Жукове

Как сообщает Ковровский историко-мемориальный музей, в отделе «Ковров — город оружейной славы» на улице Абельмана, 33, 6 мая в 10.00 откроется передвижной выставочный проект «Маршал Победы. 130 лет».

Его откроет правнучка знаменитого полководца Георгия Жукова. Мероприятие проводится при поддержки управления культуры, молодежной политики и туризма горадминистрации Коврова.

Главной темой выставки будет жизнь и малоизвестные сведения, сохраненные в семье Георгия Жукова, документальная хроника, уникальные реликвии и живой рассказ, основанный на воспоминаниях семьи маршала. Выставка будет работать до 19 мая текущего года.