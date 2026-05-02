Во Владимирской области увеличилось количество сообщений о беспилотниках

Как сообщает Министерство региональной безопасности Владимирской области, за минувшую неделю владимирцы 14162 раза позвонили в службу «112», что составляет почти на 10 процентов больше звонков, чем неделей ранее.

При этом наблюдается рост числа обращений в аварийную газовую службу: всего таких звонков поступило 222, что составило рост более чем на 31 процент. Также выросло число звонков, регистрируемых как «детская шалость»: подобных обращений имело место 138, что почти на 41 процент больше, чем на позапрошлой неделе.

Также наблюдается некоторый рост звонков по поводу беспилотных летательных аппаратов: всего их поступило 152, что на 16 процентов больше, чем неделей ранее.