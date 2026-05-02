В Вязниковском районе на трассе М-7 потушили загоревшийся грузовик

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 1 мая в 0041 диспетчеры Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре, происходящем на федеральной автодороге М-7 «Волга» между деревнями Симонцево и Мокрово.

На место ЧП выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Как оказалось, на 273 километре трассы М-7 загорелся тягач с полуприцепом. В итоге большегруз полностью потушили, выгоревшая площадь составила 20 квадратных метров. Никто из людей в огне не погиб и не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.