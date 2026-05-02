Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2026 9:39

В Коврове обсудили вопросы развития регионального кадетского движения

Депутаты Заксобрания Владимирской области провели выездное заседание профильного комитета
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Евгения ГУСЕВА.

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, на днях на базе школы №22 в Коврове состоялось выездное заседание комитета по вопросам образования, культуры, спорта, молодежи и СМИ.

Главной темой стал вопрос о поиске эффективных мер поддержки кадетского движения и мотивации подростков к будущей военной службе, в том числе по поступлению в профильные военные вузы.

Депутаты напомнили, что с минувшего года во Владимирской области действует закон о кадетском образовании, закрепивший финансирование из областного бюджета. Так, в 2025 году на развитие кадетского движения направлено 45 миллионов рублей в 2026 году уже 69 миллионов. Помимо прочего, эти деньги идут на обмундирование, обувь и укрепление материально-технической базы кадетских классов.

В ходе работы парламентарии предложили ряд новшеств в региональном законодательстве. Также поднимались вопросы подготовки педагогических кадров и финансовом стимулировании классных руководителей кадетских классов, а также о формировании федерального перечня кадетских соревнований, которые давали бы преимущество при поступлении в профильные вузы. Также предлагалось начать проведение сборов на базе воинских частей для классных руководителей кадетских классов и создание профильных смен в детских оздоровительных лагерях.