В Коврове обсудили вопросы развития регионального кадетского движения

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, на днях на базе школы №22 в Коврове состоялось выездное заседание комитета по вопросам образования, культуры, спорта, молодежи и СМИ.

Главной темой стал вопрос о поиске эффективных мер поддержки кадетского движения и мотивации подростков к будущей военной службе, в том числе по поступлению в профильные военные вузы.

Депутаты напомнили, что с минувшего года во Владимирской области действует закон о кадетском образовании, закрепивший финансирование из областного бюджета. Так, в 2025 году на развитие кадетского движения направлено 45 миллионов рублей в 2026 году уже 69 миллионов. Помимо прочего, эти деньги идут на обмундирование, обувь и укрепление материально-технической базы кадетских классов.

В ходе работы парламентарии предложили ряд новшеств в региональном законодательстве. Также поднимались вопросы подготовки педагогических кадров и финансовом стимулировании классных руководителей кадетских классов, а также о формировании федерального перечня кадетских соревнований, которые давали бы преимущество при поступлении в профильные вузы. Также предлагалось начать проведение сборов на базе воинских частей для классных руководителей кадетских классов и создание профильных смен в детских оздоровительных лагерях.