В Коврове соцработницу обвиняют в краже денег со счета своей подопечной

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили уголовное дело, фигурантом по которому проходит 38-летняя социальная работница.

По версии следствия, женщина имела доступ к банковской карте местной жительницы, которой помогала в покупке продуктов и других товаров. В январе у соцработницы произошли финансовые затруднения, в связи с чем она решила тайно воспользоваться деньгами с карты своей подопечной.

Женщина расплачивалась с ее карты за покупки в магазине, заправляла личный автомобиль на АЗС, а также оплатила коммунальные счета. Помимо прочего, социальная работница сделала несколько переводов со счета подопечной на собственный счет и на банковскую карту сына. Общая сумма ущерба составила 33 тысячи рублей.

Когда о произошедшем стало известно, женщина признала вину и полностью возместила ущерб. Уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.