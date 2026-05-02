В Красной Горбатке прокуратура обратила внимание на разбитые дороги

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в ходе проверки исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения надзорное ведомство Селивановского округа обратило внимание на состояние дорог в райцентре — поселке Красная Горбатка.

Установлено, что на улицах Новая, Механизаторов и Красноармейская проезжие части имеют колдобины и выбоины, превышающие допустимые значения. По результатам проверки в Селивановский районный суд был направлен иск к местной администрации с требованием устранить данные дефекты дорожного покрытия.

Иск находится на рассмотрении. Ситуация остается на контроле районной прокуратуры.