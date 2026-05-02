НовостиОбщество2 мая 2026 7:48

Во Владимире опубликован список укрытий на случай угрозы БПЛА

Также эти укрытия используют при ракетной опасности
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, в областном центре определен список укрытий, которые можно использовать в случае ракетной опасности, либо атаки беспилотными летательными аппаратами.

В список воли подвалы домов, которые приспособили для временного пребывания жителей на случай тревоги.

В данный список вошли 334 укрытия, расположенные в жилых домах, находящихся в разных уголках города.

Кстати, нынешней весной представители городской власти уточняли, что в городе имеются 534 укрытия, из которых готово 90 процентов. Почему в данном списке их оказалось меньше — пока не уточняется.