Во Владимире произошел пожар в жилом доме в микрорайоне Мостострой

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 1 мая в 5.37 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях приняли информацию о пожаре, случившемся в микрорайоне Мостострой на улице Школьная, 4.

На место возгорания выехали 19 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Вспыхнувшее на втором этаже двухэтажного деревянного дома пламя локализовали и ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

В горадминистрации Владимира уточнили, что на место ЧП приезжал временно исполняющий обязанности главы города Сергей Волков. Сейчас мэрия ведет работу с жильцами пострадавшего дома и всем нуждающимся предложит жилье в маневренном фонде.