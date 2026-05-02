Владимирская область обновляет парк автобусной техники

Как сообщает Правительство Владимирской области, с 2022 по 2026 год в регионе было закуплено 332 единицы техники, включая 291 автобус и 41 троллейбус. В общей сложности на эти цели было выделено 3.1 миллиарда рублей, включая 1,2 миллиарда из федерального бюджета.

В 2026 году также продолжается кампания по обновлению общественного транспорта. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется приобрести 31 автобус на 489 рублей. Так, 18 из них отправят в Муром, шесть в Александров, четыре во Владимир, два в Суздаль и один в Камешково.

В правительстве напомнили, что всего в регионе действуют 438 маршрутов.