Во владимирском сквере "Липки" не будут включать фонтан

Специалисты МУП «Владимирводоканал» завершили подготовку городских фонтанов к новому сезону. Они проверили состояние насосного оборудования и систем фильтрации, провели ревизию изоляции чаш, а также сохранность всех архитектурных элементов.

Всего в ведении «Владимирводоканала» находятся 11 фонтанов: в сквер "Липки", в Молодежном сквере, на улице Луначарского, 1, на улице Горького, 95, у спуска к стадиону «Торпедо», на улице Никитская, 4; на площади у Дома культуры молодёжи; у Вокзального спуска; на улице Октябрьская, 15; в Центральном парке культуры, а также в Патриарших садах.

Как только на улице установится теплая погода, будут запущены все фонтаны, в том числе и цветомузыкальный фонтан на Театральной площади. А вот фонтан в сквере "Липки" работать в этом году не будет. Ему предстоит капитальный ремонт.