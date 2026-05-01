Прокуратура требует отремонтировать пять мемориалов в Меленках

Прокуратура Меленковского района в преддверии празднования Дня Победы проверила как содержатся памятники участникам Великой Отечественной Войны.

Выяснилось, что Стелла Победы требует покраски, Памятник «Фигура Солдата с ребенком» - очистки, обелиск в деревне Максимово - ремонта фасадной таблички, обелиск в деревне Каменка - ремонта ограждения, памятник со списком погибших в деревне Просеницы - замены именной таблички и памятной записи, у обелиска, увенчанного красной звездой, в деревне Вичкино потрескалась штукатурка. Кроме того, прилегающая территория к большинству объектов не приведена в надлежащее состояние, рассказали в областной прокуратуре.

Прокурором района в орган местного самоуправления и его территориальные управления внесены представления.