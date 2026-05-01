НовостиОбщество1 мая 2026 9:11

В микрорайоне Мостострой произошел пожар в жилом доме

Жителям предложат разместиться в маневренном фонде
Виктория СУХОВА
Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Ранним утром 1 мая во Владимире в микрорайоне Мостострой загорелся 12-тиквартирный дом №4 по улице Школьная. Предварительная площадь пожара составила 10 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 19 человек личного состава, сообщили в региональном управлении МЧС.

На место пожара выезжал временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков, работали оперативные и городские службы. Погибших и пострадавших - нет.

Администрация города ведет работу с жителями пострадавшего дома. Всем нуждающимся в жилье будет предложено размещение в маневренном фонде города.