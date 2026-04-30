В Суздальском округе ликвидирован крупный пожар в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 30 апреля в 5.53 диспетчеры Суздальского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов из села Суворотское, где на улице Красная произошел пожар в доме №20.

На место возгорания немедленно выехали 13 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Как выяснилось, огонь занялся в кирпичном жилом доме. Пожар локализовали и через некоторое время полностью ликвидировали. Общая выгоревшая площадь составила 120 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.