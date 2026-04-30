Житель Владимира угнал машину, чтобы вернуться домой, но перепутал направление

Жителя Владимира обвиняют в угоне автомобиля.

Было установлено, что молодой человек вместе с друзьями путешествовал по городам Владимирской области. В пути они выпивали. 17 марта приятели оказались в Юрьев-Польском, где во время прогулки обвиняемый отстал от группы и заблудился.

Ночью оставшийся без связи путешественник не смог найти способа добраться до дома. Тогда он решил угнать машину, на которой смог бы доехать до Владимира. В одном из спальных районов молодой человек заметил автомобиль «УАЗ Хантер», дверь которого оказалась не заперта. Найдя ключи от замка зажигания под автомобильным ковриком водительского сиденья, молодой человек сел за руль и выехал на проезжую часть, рассказывают в областной прокуратуре.

Однако, не зная своего точного места нахождения, он перепутал направления и поехал в сторону Ярославля. Увидев указатель и поняв свою ошибку, парень припарковал автомобиль на обочине трассы и решил в нем заночевать, где и был обнаружен сотрудниками ГИБДД.

Свою вину он признал полностью. Теперь «путешественнику» грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассмотрено Юрьев - Польский районным судом.