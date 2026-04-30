Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
НовостиПроисшествия30 апреля 2026 13:29

В Радужном из сетевых магазинов украли шесть литров крепкого алкоголя

Во Владимирской области задержаны подозреваемые в кражах из магазинов
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях полицейские задержали 40 и 20-летнего жителей города Радужный, которые обвиняются в совершении кражи и грабежа.

По версии следствия, оба мужчины, независимо друг от друга, с разницей в несколько дней совершили похожие преступления: находясь в сетевых магазинах города, они воровали с витрин крепкий алкоголь. В общей сложности похитители утащили 6 литров спиртных напитков, которые складывали в рюкзаки и убегали.

Общая сумма причиненного магазинам ущерба составила в результате более 6000 рублей. Сами мужчины после задержания признали вину и объяснили, что на преступление их толкнуло нетрезвое состояние.

Расследование уголовных дел продолжается.