Роман Кавинов избран главой городского округа Суздаль

фото со страницы Правительства Владимирской области

30 апреля состоялось заседание Совета народных депутатов городского округа Суздаль. На нем бы избран глава округа - Роман Кавинов.

Напомним, что Кавинов был назначен на должность главы администрации города Суздаль в декабре 2025 года, он имеет большой управленческий опыт - муниципального депутата, в должности главы администрации города Вязники и в составе Заксобрания области.

Министр внутренней политики Татьяна Адулова пожелала развития и процветания новому муниципальному образованию, воплощения всех намеченных планов и проектов, движения вперед.

Ранее, 29 апреля главой главой Суздальского муниципального округа был избран Алексей Сараев.