Во Владимире с 4 по 8 мая введут ограничение движения на Р-132 в районе Веризино

Как сообщают администрация города Владимира и ФКУ «Центравтомагистраль», с 4 по 8 мая во Владимире будет ограничено движение транспорта на участке с 5 по 6 километр западного соединения федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга».

Ограничения связаны с установкой П-образных опор для будущего светофора в районе «Ивановских мануфактур», где будет построен новый выезд из микрорайона Веризино.

Так, в течение всех этих дней движение по трассе Р-132 будет полностью перекрываться с 23.00 до 23.40 и затем с 2.00 до 2.40.

Водителям стоит учесть эту информацию при планировании своих маршрутов. Кстати, пока речь идет исключительно об установке опор — сам светофор включат только после завершения строительства самой развязки. Если все пойдет по плану, все работы на данном участке должны быть завершены осенью 2026 года.