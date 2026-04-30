В Суздале открылась выставка «Свомас: Свободные мастерские авангарда»

29 апреля в Крестовой палате Суздальского кремля открылась выставка «Свомас: Свободные мастерские авангарда».

Ее цель - раскрыть историю Мстёрских Свомас как характерного и уникального явления художественной жизни 1920-х годов.

Важную роль в их организации сыграли известные художники — Ольга Розанова и Александр Родченко, а также искусствовед Николай Пунин. Основателем мастерских стал уроженец Мстёры, художник-академист Федор Модоров.

В четырех разделах выставки представлено более 200 экспонатов, которые раскрывают ключевые этапы развития Свободных мастерских, просуществовавших до конца 1920-х годов.

Вводный раздел выставки посвящен Мстёре начала XX века. Здесь представлены архивные фотографии и немногие сохранившиеся иконы, написанные Модоровым. Особый интерес вызывает его работа «Спас Недреманное Око» из собрания Третьяковской галереи.

Второй раздел рассказывает о создании и развитии Свободных мастерских под руководством Федора Модорова с 1918 по 1922 год. Эта часть экспозиции подчеркивает сложность сосуществования художников-участников проекта Свомас, работавших в разных художественных стилях, и демонстрирует столкновение мстёрской традиции религиозной живописи и новаторского русского авангарда на примере произведений Ольги Розановой, Александра Родченко, Любови Поповой, Александры Экстер, Ильи Машкова, Генриха Блюменфельда, Всеволода Рождественского, Роберта Фалька и других.

Следующий раздел выставки посвящен периоду 1923–1929 годов. Экспозиция знакомит с творчеством педагогов и учеников Мстёрской художественной коммуны того времени. Особое внимание обращают на себя картины Виктора Пальмова в технике коллажа, уникальная работа члена Общества молодых художников Сергея Светлова из частного собрания, его альбом, найденный в США Ильдаром Галеевым, театральные эскизы Виктора Киселёва, сделанные для постановки спектакля «Мистерия-Буфф» 1921 года, редчайшие журналы, издававшиеся в Мстёре, а также характерная ученическая графика Александра Богданова.

Заключительный раздел выставки освещает творческий путь воспитанников Мстёрской коммуны: живописцев, скульпторов, архитекторов, продолживших художественное образование.

«Нам важно создать цельное представление о явлении Свободных мастерских и влиянии, которое они оказали на художественную жизнь страны. На протяжении всей работы выставки будут проходить различные мероприятия, которые позволят посетителям глубже погрузиться в эту удивительную и малоизученную тему», — подчеркнула и.о. генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова.

Выставка будет работать до 25 октября.