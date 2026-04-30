40 тысяч жителей Владимирской области проголосовали за объекты благоустройства

Во Владимирской области продолжается VI Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Сегодня свой голос отдали более 40 тысяч жителей региона. Помогают им в этом больше 5,5 тысяч волонтеров.

Напомним, что общественное пространство для благоустройства выбирают в 12 муниципальных образованиях, а в 7 муниципальных образованиях отдают голос за дизайн-проекты для уже определённых общественных пространств.

Больше всего территорий для благоустройства предложили во Владимире. На сегодняшний день первое место занимает сквер рядом со школой в Веризино, второе место у сквера по проспекту Строителей в районе д. 20, на третьем месте - территории по ул. Комиссарова (ДЮСШ Дзюдо №88).

Голосование продлится до 12 июня.