НовостиОбщество30 апреля 2026 11:10

40 тысяч жителей Владимирской области проголосовали за объекты благоустройства

Отдать свой голос жителям помогают 5,5 тысяч волонтеров
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимирской области продолжается VI Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Сегодня свой голос отдали более 40 тысяч жителей региона. Помогают им в этом больше 5,5 тысяч волонтеров.

Напомним, что общественное пространство для благоустройства выбирают в 12 муниципальных образованиях, а в 7 муниципальных образованиях отдают голос за дизайн-проекты для уже определённых общественных пространств.

Больше всего территорий для благоустройства предложили во Владимире. На сегодняшний день первое место занимает сквер рядом со школой в Веризино, второе место у сквера по проспекту Строителей в районе д. 20, на третьем месте - территории по ул. Комиссарова (ДЮСШ Дзюдо №88).

Голосование продлится до 12 июня.