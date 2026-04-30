Владимирскую область посетил полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев

Как сообщает Правительство Владимирской области, полпред Президента России в ЦФО Игорь Щелогев и губернатор региона Александр Авдеев провели рабочую встречу, в ходе которой выехали в Киржач, где побывали в технопарке «Русклимат ИКСЭл», проверив на его примере, как работает принятый три года назад областной закон об ЭКГ-рейтинге.

Технопарк в Киржаче продолжает выпускать климатическую продукцию, включая системы вентиляции, отопления и кондиционирования. Общий объем инвестиций составляет более 24 миллиардов рублей. При этом здесь предлагаются одни из самых высоких зарплат в регионе, а также строятся жилье и социальные учреждения.

В ходе визита Игорь Щеголев и Александр Авдеев посетили еще несколько предприятий Киржачского округа, а также Киржачский историко-краеведческий и художественный музей.