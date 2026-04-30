В Муроме жителей соседних регионов обвиняют в хищении денег у банка

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту мошенничества, в котором обвиняются трое жителей Рязанской и Нижегородской областей.

По версии следствия, эти трое продумали схему, по которой брали в банке кредиты, которые не собирались возвращать. Они подыскивали людей, на которых можно было бы оформить кредит, давали им деньги для оплаты части стоимости якобы покупаемой недвижимости, и собирали нужные документы, которые свидетельствовали, что им необходимы деньги для достройки домов.

Таким образом в течении ноября и декабря 2023 года было заключено два кредитных договора якобы под строительство жилых домов, но на самом деле полученные деньги участники группы тратили на собственные цели, не собираясь возвращать их банку.

Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.

Стоит отметить, что у данных граждан имелись еще два сообщника, уголовное дело в отношении которых расследуется отдельно.