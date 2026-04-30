Митрополит Никандр вручил спикеру Заксобрания Владимирской области медаль

Фото пресс-службы ЗС Владимирской области.

На заседании Законодательного собрания Владимирской области, состоявшемся 29 апреля, перед депутатами выступил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. И по итогам своего выступления он вручил председателю Заксобрания Ольге Хохловой медаль Святого Благоверного князя Андрея Боголюбского первой степени за вклад в духовно-нравственное развитие жителей региона.

Вообще митрополиты впервые выступили перед депутатами Законодательного собрания. До этого ни Тихон, ни Евлогий не приходили в ЗС в качестве спикеров. Как пояснил Никандр, церковь хоть и отделена в нашей стране от государства, но церковь составляют люди, а "людей от государства отделить невозможно, с ними нужно разговаривать".

После этого митрополит затронул в своем выступлении две острые темы - патриотизм и демографию. В целом по докладу вы можете прочитать наш отдельный материал. В нем он предложил шаги, которые должны, с его точки зрения, что-то изменить.