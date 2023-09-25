В Собинком районе на ученицу школы упала рухнувшая с потолка штукатурка

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают прокуратура Владимирской области и Следственное управление СК России по Владимирской области, по факту происшествия в школе №2 города Лакинск Собинского района обоими ведомствами проводятся проверки.

Установлено, что на ученицу восьмого класса данной школы рухнул фрагмент слоя штукатурки, находившийся на потолке коридора. К счастью, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, никаких серьезных травм она не получила, однако врачи все равно проведут медосмотр.

Вместе с тем, у следователей и прокуроров возник вопрос к тем, кто проводил ремонт школы и ее приемку перед началом учебного года. Сейчас все эти детали устанавливаются.