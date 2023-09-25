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НовостиОбщество25 сентября 2023 14:02

Во Владимире 94,6% жилых домов получили акты технической готовности к зиме

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проверяет, как в областном центре подготовились к отопительному сезону
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Владимирские энергетики проверили большую часть домов областного центра на готовность к отопительному сезону. И оказалось, что на текущий момент готовы к зиме 94,6% многоквартирных домов. Это 2009 жилых зданий областного центра.

При этом 114 многоквартирных дома Владимира до настоящего времени не выполнили все мероприятия по подготовке к отопительному сезону и не получили акты технической готовности.

Представители тепловой инспекции проверяют в МКД корректность работы узлов учёта, исправность автоматических регуляторов, готовность внутренних систем отопления, наличие изоляции.

Энергетики заявляют, что если дома готовы к зиме, то в новом отопительном сезоне у них все будет нормально. Кроме того, проведенные мероприятия должны сократить расход тепловой энергии и, как следствие, снизить платежи жителей за отопление и горячее водоснабжение.