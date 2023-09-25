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НовостиОбщество25 сентября 2023 14:02

Главой Доброграда стал экс-министр физкультуры и спорта области Алексей Сипач

Его избрали депутаты горсовета 22 сентября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Алексей Сипач. Фото регионального Правительства

Алексей Сипач. Фото регионального Правительства

Неожиданная новость пришла из первого частного города Ковровского района - Доброграда.

22 сентября на Совете народных депутатов Доброграда избрали нового главу города. Им стал бывший региональный министр физкультуры и спорта Алексей Сипач. Об этом сообщает телеграм-канал Доброград Daily.

Ранее, после выборов 8-10 сентября Алексей Сипач вошел в число депутатов Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам №№ 1,4.

Напомним, что Алексей Сипач возглавлял Министерство физкультуры и спорта области с 2015 года. Свой пост он оставил 19 июля, намекнув, что из региона уезжать не собирается и пойдет на повышение.