Главой Доброграда стал экс-министр физкультуры и спорта области Алексей Сипач

Алексей Сипач. Фото регионального Правительства

Неожиданная новость пришла из первого частного города Ковровского района - Доброграда.

22 сентября на Совете народных депутатов Доброграда избрали нового главу города. Им стал бывший региональный министр физкультуры и спорта Алексей Сипач. Об этом сообщает телеграм-канал Доброград Daily.

Ранее, после выборов 8-10 сентября Алексей Сипач вошел в число депутатов Совета народных депутатов по одномандатным избирательным округам №№ 1,4.

Напомним, что Алексей Сипач возглавлял Министерство физкультуры и спорта области с 2015 года. Свой пост он оставил 19 июля, намекнув, что из региона уезжать не собирается и пойдет на повышение.