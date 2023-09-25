Во Владимирской области выберут самую красивую деревню 2023 года

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Ежегодно осенью во Владимире выбирают самую красивую деревню 33 региона. В этом году конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области» снова выберет лучшую сельскую территорию. Произойдет это 26 сентября в областной филармонии.

В этом году на почётное звание претендуют 73 населённых пункта, которые разделены на две категории: с количеством жителей до 500 и до 3,5 тысяч человек. По итогам конкурса будут определены обладатели Гран-при, первого, второго и третьего мест в каждой категории населённых пунктов. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей, призёры получат денежные призы в размере 100, 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Дополнительно определяются победители в разных номинациях, чтобы никто не ушел обиженным.

Члены Оргкомитета обращали внимание на наличие историко-культурных достопримечательностей и их состояние, эстетичность населённого пункта и окрестностей. Также оценивали активность жителей в деле развития поселения, наличие ферм и бизнес-субъектов. Важную роль играют культурные мероприятия и их уровень, спортивная инфраструктура, бережное отношение к традициям.

Конкурс проводится с 2015 года. В прошлом году гран-при получило село Гришино Гороховецкого района.