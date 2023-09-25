В Киржачском районе москвичка спутала медаль тормоза и газа и задавила ребенка

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Киржачского района передала в суд уголовное дело в отношении жительницы Москвы, которую обвиняют в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть человека. Москвичку обвиняют в том, что она сбила на нерегулируемом переходе 9-летнюю девочку.

По версии органов следствия, вечером 13 июня 2023 года женщина двигалась на автомобиле Renault Megane по территории СНТ «Мир-2» Филипповского сельского поселения, что находится в Киржачском районе. Когда автомобиль приближался к переходу, женщина захотела притормозить, но перепутала педали управления транспортным средством. И вместо тормоза нажала газ. В результате она сбила на обочине девятилетнюю девочку, причем автомобиль врезался в дерево, а девочка оказалась зажатой между машиной и деревом. Девочка погибла.